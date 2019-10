SPAL, Vicari: "Il Milan non ci fa paura. Con noi non potranno sbagliare"

In vista della gara di domani contro il Milan, il difensore della SPAL, Francesco Vicari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Quando ero piccolo i giocatori rossoneri erano dei miraggi, li vedevo in tv e mi sembravano inarrivabili. A volte faccio fatica a credere di poterli affrontare. Il Milan non ci fa paura, sappiamo che incontreremo una squadra che sta passando un periodo difficile e daranno il 100% perché con noi non possono sbagliare".