© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Francesco Vicari, difensore della Spal, ha parlato a InterTV in vista della gara del Meazza. Queste le sue dichiarazioni: "Oggi abbiamo uno stimolo in più, perché sappiamo che affrontiamo una grande squadra. Sarà una gara difficile, perché l'Inter è forte, ma la cercheremo di mettere in difficoltà. Ultimamente abbiamo giocato bene, ma non abbiamo raccolto i frutti. Ci mancano un po' di aggressività e concentrazione: stiamo cercando di riportarla ai massimi livelli già da oggi, speriamo di riuscire nel nostro intento".