Spal, Vicari: "Non dobbiamo mollare, la strada è lunga"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Vicari, difensore della Spal, ha parlato ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria contro il Torino: "Stiamo passando un periodo difficile, per noi non è facile. quando non arrivano risultati è sempre difficile riconquistare la fiducia di tutti. Oggi c'era uno spirito di sacrificio in più e volevamo portare a casa i tre punti, non dobbiamo mollare perchè la strada è ancora lunga".