SPAL, Vicari: "Speriamo che D'Alessandro possa fare come Lazzari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore Francesco Vicari, intervistato da Sky Sport, ha parlato direttamente dal ritiro della SPAL: "Sono appena diventato papà ed è una grande emozione per me. Ora siamo qua a faticare, stiamo lavorando bene e sappiamo che il prossimo campionato sarà difficile. L'obiettivo rimane la salvezza, dobbiamo rimanere concentrati e fare punti già all'inizio come anno scorso. Ogni punto sarà determinante. D'Alessandro? È un grande giocatore, spero che possa ripetere le prestazioni che ha fatto qui Lazzari, nel suo ruolo".