Spal, Vicari sulla lotta salvezza: "Siamo tutti là, ci sarà da battagliare"

© foto di Federico Gaetano

Il difensore della SPAL Francesco Vicari ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel corso della "Domenica Sportiva": "L'anno scorso abbiamo vissuto un sogno. E' stato tutto perfetto dal gruppo alla tifoseria alla città. Quest'anno ce la stiamo mettendo tutta per la salvezza, abbiamo creato un gruppo solido e cerchiamo di lottare per rimanere in A. I tifosi? Abbiamo un pubblico che poche piazze hanno".

Il futuro?

"L'unica mia pressione è che mi voglio salvare con la SPAL a tutti i costi. E' una società che mi ha dato tanto, mi ha preso da una squadra dove giocavo poco, ha avuto fiducia in me e il mio obiettivo era restituirla. Io voglio solo salvarmi".

Come sono gli attaccanti che ti trovi davanti?

"Hanno grande qualità. Io ho capito quest'anno che non puoi concederli un centimetri. Ci sono tanti attacanti da Higuain che ha tutto, poi ce ne sono altri tecnici".

La classifica?

"Siamo tutti là e fino all'ultimo ci sarà da dare battaglia".