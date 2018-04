SPAL, Vicari: "Uniti e compatti per fermare Chiesa e Simeone"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore della SPAL Francesco Vicari ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida con la Fiorentina: "Incontriamo la squadra più in forma del campionato, siamo venuti qui per metterli in difficoltà e per portare via qualche punto che per noi è fondamentale. Chiesa e Simeoni sono molto forti, solo giocando vicini e compatti possiamo limitarli".