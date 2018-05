SPAL, Viviani al 45': "Pensiamo alla nostra partita, non ai risultati delle altre"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Viviani, centrocampista della SPAL, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo della sfida contro la Sampdoria (1-0): “Noi dobbiamo pensare a fare la nostra partita. Siamo passati subito in vantaggio ed era quello che volevamo. Continuiamo così, alle altre partite penseremo dopo. Abbiamo fatto tanto per arrivare fin qui, non molleremo adesso”.