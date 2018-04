SPAL, Viviani: "Legato alla Roma. Futuro? Sogno il Mondiale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Viviani, ex centrocampista della Roma oggi alla SPAL, è stato intervistato da Il Messaggero: "Ho dei bellissimi ricordi della Roma, ho vissuto a Trigoria per 7 anni. Qui a Ferrara vivo da solo, non sono sposato, né fidanzato. E sono tifoso della Fiorentina, da sempre, perché mio zio è tifosissimo. Poi è chiaro che mi sono appassionato alla Roma con il tempo. Perché ho lasciato i giallorossi? Se fosse rimasto Luis Enrique, non mi avrebbero mandato via. Ricordo che a metà di quella stagione sono andato dal ds Walter Sabatini con i miei procuratori e gli ho detto: Direttore, devo giocare. A rispondere è stato Luis Enrique: Federico lo faccio crescere io, rimane con me. Così sono rimasto. Per me, fare a 19 anni nove presenze in prima squadra, esordire in A contro la Juventus e giocare in Europa League è stato fantastico. E non sentivo neppure una pressione pazzesca. Futuro? Il mio sogno è il Mondiale del 2022 in Qatar"