© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Serviva un portiere ed è arrivato praticamente subito. La SPAL ha trovato in Viviano la giusta risposta al quesito di mercato, dopo che né Gomis né Milinkovic-Savic avevano dato certezze. In più è stato acquistato, come puntello per la retroguardia, Regini dalla Sampdoria. Da valutare Jankovic, arrivato dal Partizan di Belgrado, che potrebbe essere una sorpresa. Di fatto un solo acquisto per cambiare la squadra, mentre parecchie cessioni: spiccano Everton Luiz, Djorou e Viviani.

ACQUISTI: Pa Konate, Viviano, Regini, Jankovic.

CESSIONI: Everton Luiz, Vitale, Djorou, Moncini, Thiam, Viviani, Katuma.

Formazione (3-5-2)

Viviano; Cionek, Felipe, Cionek; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.