© foto di Federico Gaetano

Emiliano Viviano, dalla sua prigione dorata in Portogallo, ha già detto sì fin dalla fine di novembre a un possibile ritorno in Serie A con la SPAL ad aspettarlo. Lo Sporting Lisbona non si opporrebbe al prestito, ma il club ferrarese dovrà contribuire con più di mezzo milione di euro di ingaggio fino a giugno. Semplici è pronto ad accoglierlo, ora deve essere la società a dare una svolta alla trattativa per riportarlo in Italia. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.