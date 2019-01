SPAL, Viviano: "Voglio la salvezza e stare qui più tempo possibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il nuovo portiere della SPAL Emiliano Viviano si è presentato così al suo nuovo pubblico: “Sono felice perché torno in Italia, in una società importante, che mi ha favorevolmente impressionato in questi tre giorni. Negli ultimi anni ha fatto passi da gigante e se fai le cose bene, alla fine, raggiungi gli obiettivi. Mi sono sempre allenato, non sono mai finito fuori rosa. Il problema è che mi avevano scelto un presidente e un direttore sportivo, poi sono andati via e non facevo parte dei piani di quelli che sono venuti al loro posto. Qui c’è un portiere che ha fatto bene (Gomis, ndr), io non pretendo niente e non ho mai chiesto nulla. Cercavano qualcuno che desse una mano anche a livello di esperienza, sono molto felice. Chiedo la salvezza e di stare qui più tempo possibile. Al di là del punto di vista sportivo ho bisogno, quando mi alzo alla mattina, di passeggiare per andare a fare colazione e prendere il giornale. Questa città mi sembra perfetta. Le prime sensazioni positive arrivano anche da un gruppo che mi sembra molto sano. Tutte le squadre che sono lì lotteranno fino alla fine, mi sembra ci sia molto equilibrio. In serie A conta chi riesce a tenere una certa linea guida e identità di gioco. Quando lotti per la salvezza devi sapere che devi saper stare con l’acqua alla gola e che non puoi stare con il naso all’insù".