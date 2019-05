Spalletti a Inter Tv: "Tre punti per la Champions. Non sarà facile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Napoli, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Inter Tv: "Ci mancano tre punti per arrivare in Champions ma non sono pochi. Dobbiamo vincere una partita delle prossime due e la trasferta di Napoli sarà insidiosa, visto che affronteremo una squadra molto forte. In più in panchina ci sarà un condottiero come Ancelotti. Noi abbiamo preparato bene la partita".

Quali sono le difficoltà che si aspetta di incontrare?

"Sarà una sfida diversa rispetto a quella contro il Chievo, il Napoli presserà molto e per noi non sarà facile portare la palla dove vogliamo. Dovremo cercare di portare la partita sui nostri binari, cercando di giocare al meglio anche se non sarà facile".

Quanto saranno importanti gli esterni?

"Per vincere dobbiamo fare gol ma dobbiamo pensare anche alla fase difensiva, cercando di riconquistare tanti palloni sui contrasti. Dobbiamo fare ciò che abbiamo fatto nelle ultime partite anche nella sfida di domani".

Cose teme dell'attacco del Napoli?

"Loro davanti hanno tante possibilità, hanno giocatori piccoli e rapidi che puntano l'uomo e fanno gol, poi c'è Milik che sa invece presidiare molto bene l'area di rigore. Noi abbiamo una delle migliori difese del campionato, per cui sarà interessante vedere questo confronto".