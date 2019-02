Spalletti bastone e carota. "Icardi deve fare di più", ma poi chiede aiuto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"E' in un momento dove le cose non gli riescono, io lo faccio sempre giocare per fargli sentire la fiducia ma deve fare qualcosa di più". E' un Luciano Spalletti che si interroga se interrogato riguardo Mauro Icardi quello che si è presentato alla stampa dopo il ritrovato successo di Parma. Enigmatico, quasi contraddittorio nel parlare della situazione che attraversa il suo capitano: beh, non sarebbe Spalletti altrimenti. E quindi è un Maurito che deve fare di più e allo stesso tempo che ha bisogno di alcuni chiarimenti per rendere al meglio, come specificato in una precedente intervista, ma sempre di questa sera.

"Sicuramente io non gli ho creato nessun problema. Secondo me ci sono delle cose che vanno chiarite, perché se si lasciano dei discorsi a metà diventa più difficile per tutti. Forse si è fatto qualche discorso di troppo, e ora mi sembra corretto che si parli anche di queste cose". Riferimento ad un rinnovo contrattuale che appunto sembra essere stato "lasciato a metà". Dopo le accuse di Wanda Nara, dopo la mite risposta del club, una serie di silenzi. Assordanti, che sembrano aver portato nel giocatore qualche ansia di troppo. Peggiore in campo per distacco stasera, tra cinque giorni c'è una occasione di pronto riscatto, in ambito europeo. Sul campo, dove tutti vorremmo che le qualità di Icardi parlino per lui.

