Spalletti carica l'Inter: "Dobbiamo diventare una squadra fortissima"

Come di consueto, in occasione della conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha risposto alle domande di Inter TV: "Veniamo da due vittorie importanti, ma dobbiamo tener conto di quelle che sono state le stazioni sotto livello. Noi siamo sicuramente in buona condizione per quello che è il momento e lo stato fisico dei giocatori, ma le prestazioni devono essere sempre buone perché gli avversari son tosti. Bisogna andare a scavare dentro la testa dei calciatori".

Come si costruisce un'identità di squadra?

"Ci vogliono la partecipazione di tutte le persone che lavorano al centro e la disponibilità dei giocatori. Se noi abbiamo bisogno di un giocatore che non ha mai giocato, vedi Joao Mario, e questo ti fa vedere buone cose, conferma di essere un professionista".

Contro il Genoa quale partita si aspetta?

"Una gara difficile. Loro sono una buona squadra, l'hanno fatto vedere contro il Milan dove è venuta fuori una gara difficile. I rossoneri hanno vinto meritatamente, ma anche il Genoa si sarebbe aspettato qualcosa di più. Noi dobbiamo avere la forza di poter vincere contro qualsiasi avversario".

Anche domani San Siro risponderà presente.

"Noi dobbiamo diventare una squadra fortissima ed anche bellissima da vedere in campo, affinché possa meritarsi tutto quell'amore che ci sarà domani. Verremo soffocati dall'amore degli interisti e non vogliamo essere l'anti-questo o l'anti-quello: come riferimento abbiamo i nostri tifosi e la nostra storia. Noi siamo l'Inter".