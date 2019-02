Spalletti carica Nainggolan: "Sono contento, ma può dare ancora di più"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter priva di Icardi ha riscoperto Marcelo Brozovic e Matias Vecino, ma attende un Radja Nainggolan a pieno regime. Ne ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti: "È vero, è un fattore che però fa crescere tutta la squadra. La loro gestione fa giocare meglio la squadra, è da lì che parte tutto e infatti si chiama il posto del regista. E stanno facendo molto bene, quello che hanno fatto nel periodo dove non siamo stati al nostro livello è perché anche gli altri della squadra hanno determinato questa valutazione. Brozo e Vecino sono completi, sono perfetti per giocare insieme in quel ruolo lì: uno è più bravo a fare l'incursore, quello che va a chiudere l'azione, a tirare in porta o colpire di testa, come successo nell'ultima partita, dove Vecino è andato molto bene ed è stato sfortunato. Brozovic si riconosce del fatto di essere tra i due quello che si abbassa di più a costruire l'azione dal basso. Poi anche Brozovic sa andare a concludere l'azione per il suo passato e per il piede che ha. Se lo lasci andare di più è uno che magari fa due gol in più a fine anno. Anche Vecino quando si abbassa non ha la stessa pulizia ma riesce a gestire la palla con qualità".

Come sta la squadra? E Nainggolan?

"Secondo me sta molto bene. Quello che dicevamo prima di qualcuno che possa ribaltare il momento passato in precedenza, ci sono ancora delle voci da andare ad acchiappare: ci sono ancora calciatori che possono fare anche meglio. Uno è Nainggolan, anche se nelle ultime partite sono contento di quello che sta facendo. Ma per come lo conosco sono sicuro che ha ancora altre qualità da far vedere".