Spalletti chiede, Spalletti ottiene. L'Inter e un atteggiamento positivo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Voleva l'atteggiamento giusto, Luciano Spalletti. E l'atteggiamento giusto ha avuto, il tecnico dell'Inter. Che è stato il primo a sottolinearlo in conferenza stampa, dicendosi soddisfatto del risultato e orgoglioso della prova dei suoi. Il tutto ovviamente al cospetto della non proprio brillante prestazione del Camp Nou. L'Inter vista stasera contro il Barça ha sì sofferto parecchio, specialmente nel primo tempo, ma ha comunque provato a fare ciò per cui è stata costruita. Gestire il pallone, far male nei momenti giusti della gara e soprattutto non mollare mai. Mai, neanche di fronte ad un temporale incessante o ad un gol arrivato in maniera fulminea dal giocatore meno atteso. Per giunta a 7 minuti dal termine di una partita complicatissima. I nerazzurri hanno provato, pur con scarsi risultati, ad utilizzare le proprie armi per pungere i blaugrana, ma come detto il primo tempo è stato comunque di marca catalana. Meglio la ripresa, con alcuni giocatori cresciuti in personalità (Politano su tutti) e col solito Mauro Icardi autore del solito gol salva risultato. Certo si può ancora crescere e migliorare parecchio. Ma l'atteggiamento, proprio come chiesto da Spalletti alla vigilia, è stato davvero quello giusto.