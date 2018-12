© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presente in conferenza alla vigilia della gara contro il Chievo, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato della formazione clivense. "Il Chievo è in crescita. Di Carlo arriva da buone prestazioni, ha pareggiato a Napoli e per questo dovremo affrontare la sua squadra con tutta l'attenzione possibile. Servirà la migliore Inter, con tutto il significato di cosa vuol dire far parte di un club come questo", le parole del mister nerazzurro.