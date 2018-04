Spalletti: "Ci sono cose da sistemare prima di puntare allo Scudetto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: "Juve e Napoli da diversi anni lavorano con lo stesso tecnico. Sarri ad esempio ha generato un modello chiacchierato in tutto il mondo. Non si può arrivare in fondo senza aver la percezione di aver costruito qualcosa. E secondo me non è il nostro caso. Bisogna parlarsi con chiarezza. Ovvio che l'Inter deve puntare sempre a vincere lo Scudetto, ma ci sono tante cose da sistemare prima di poter puntare realmente al titolo. Il lavoro in fondo rimarrà. Resteranno il viaggio e i viaggiatori. Potrebbe essere una bella storia anche senza aver raggiunto un risultato importante. Io sono venuto qui per provare a fare le cose per bene. Non mi sento bravo quando vinco, né scarso quando perdo. Magari un giorno tornerò ad allenare i bambini, ma sono sicuro che ovunque mi sarò trovato bene, oltre che allenato al massimo delle mie possibilità".