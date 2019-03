Spalletti: "Ci sono sempre inconvenienti, ma va sempre in campo l'Inter"

© foto di Insidefoto/Image Sport

A margine della conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Inter TV della partita di domani contro l'Eintracht. Ecco quanto evidenziato da fcinternews.it.

Quasi una settimana per preparare questa sfida: com'è andata?

"La preparazione è stata organizzata come sempre nei minimi particolari. Poi ci sono sempre degli inconvenienti che si mettono di traverso, ma alla fine quella che scenderà in campo sarà sempre l'Inter".

Come si spegne l'entusiasmo dell'Eintracht? I tedeschi hanno messo a segno molti gol nei minuti finali.

"Sono quelli che ti danno la determinazione della vampata, del dare veramente tutto. Tutte le squadre hanno fatto molte risultate negli ultimi minuti, sono quelli dove accadono più cose. Le qualità che loro hanno sono sotto gli occhi di tutti, per cui possiamo creargli difficoltà cercando di fare gioco: se la palla la tieni tu, è più difficile che loro ti possano creare problemi".

Come sopperire l'assenza di Nainggolan?

"E' sempre un tasto dolente parlare di un giocatore che si fa male. La cosa che mi dà fastidio è il dover dire a un giocatore: "Tu non puoi partecipare a questa partita, perché io ho scelto di tenerti fuori"".

Cambierà l'assetto tattico?

"No, rimarremo gli stessi. E' chiaro che poi dovremo fare un po' di attenzione a quelle che sono le loro qualità".