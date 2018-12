Spalletti contro il suo passato per un futuro più ricco di trofei

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è una sottile linea che Luciano Spalletti, prima o poi, deve cercare di varcare. Quella tra l'essere un ottimo tecnico e l'essere un tecnico vincente. Nel palmarès di un allenatore che per gioco ha dimostrato di essere tra i migliori d'Italia, manca qualcosa, da troppo tempo. Al netto dei successi maturati in Russia, l'ultimo trofeo alzato al cielo dal mister di Certaldo resta la Coppa Italia del 2008. Con la Roma, l'avversario di stasera.

Salutata la Capitale, Spalletti è approdato a Milano con una missione chiara: riportare in alto l'Inter. Il primo anno è stato concluso al quarto posto, un oggettivo passo in avanti rispetto agli anni recenti. Ora, c'è da confermare. Perché Suning non ha lasciato ma (quasi) raddoppiato, perché la rosa è più ampia e di qualità. Perché, seppure il primo posto della Juve sembri irragiungibile, il ruolo di anti-Juve non è detto che sia appannaggio solo del Napoli.

Vincere, non per vincere tutto ma per dimostrare di poterlo fare, magari l'anno prossimo: è questo il (quasi) paradossale compito di Spalletti. Che nell'immediato non può varcare quel confine, ma magari in un futuro così lontano no. Di mezzo c'è, anche, la Roma. La squadra più allenata nella sua carriera, con il rimpianto di non aver vinto davvero. Anzi, nella seconda esperienza in giallorosso, niente.