Spalletti: "Dalbert ci sarà, Miranda out. Nainggolan, comportamento ok"

Presente in conferenza alla vigilia della gara contro il Chievo, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato di Dalbert, Miranda e Nainggolan. "Dalbert e Miranda? Il primo è convocato, Joao non ci sarà. Per noi è importante e l'ho dimostrato schierandolo in gare importantissime. Devo poi tenere conto della forza della squadra che ho a disposizione, devo fare delle scelte in una rosa di qualità. In anni precedenti qualcuno sembrava solo fare numero, adesso non è così. Chi ha giocato poco, ha comunque un livello importante. Nessuno è felice di stare fuori, ma il passaggio per diventare una squadra top sta proprio qui. Alla Juve ci sono elementi forti e costosi che non si lamentano. Nainggolan? Radja si è allenato bene, sta tenendo un comportamento giusto", le sue parole.