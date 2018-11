Spalletti: "Dobbiamo vincere perché siamo l'Inter. Lo meritano i tifosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro il Frosinone, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Radio Rai:

Risposte arrivate dopo Bergamo?

"Le cercavano i calciatori stessi perché abbiamo l'obbligo di vincere le partite e posizionarci ad un livello di classifica perché ci chiamiamo così e abbiamo 65 mila di media in ogni gara. Non abbiamo alterative, è importante portare a casa le vittorie, anche senza una buona prestazione come è successo stasera".

Citazione a parte per Keita, Politano e Lautaro?

"Ha giocato una grande partita anche Borja Valero, abbiamo fatto una buona fase difensiva sulle palle per Ciofani, si sono fatti trovare ordinati sulle chiusure preventive, Handanovic ha fatto interventi interessanti. E' chiaro che per quelli che guardano da fuori fanno spettacolo i gol ma a me è successo che i giocatori davanti facessero 50 gol e poi la squadra lottasse per la zona retrocessione. Io guardo ad altro. Politano? Ha fatto una grande partita, sta crescendo gara dopo gara, è pungente, quando ha questa conduzione interna, salta sempre un uomo o due, gli faccio i complimenti".

Ora il Tottenham?

"Servirà un Inter che tiene palla, che gestisce per più minuti la palla perché se diamo la possibilità a loro di giocare la gara che vogliono fare diventa difficilissimo perché sugli esterni hanno grande qualità".

Come hai rimesso in piedi la squadra dopo il ko di Bergamo?

"E' importante che si rendano conto di che maglia vestono e di che partita devono fare, abbiamo sbagliato il primo tempo ma nel secondo tempo abbiamo subito gol su palla inattiva, la squadra deve essere questa, muovere velocemente la palla, è importante per i tifosi che ci sia l'Inter, noi abbiamo l'obbligo di prendere il loro messaggio, portarlo dentro lo spogliatoio, chi non capisce queste cose forse non merita di vestire la maglia dell'inter".