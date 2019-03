Spalletti e il Cenacolo, la frecciatina a Icardi e i sassolini post-derby

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

"Doveva essere il mio ultimo derby, allora ho pensato di portarmi anche il Cenacolo. Mi sa che se ne fa un’altra di cena...". Parole e musica di Luciano Spalletti, tecnico finito nel mirino dei tifosi e degli addetti ai lavori dopo gli ultimi risultati tutt'altro che positivi dell'Inter. Le voci sul divorzio a fine stagione erano inevitabili, specie dopo l'eliminazione in Europa League contro l'Eintracht Francoforte. Il mister nerazzurro in conferenza s'è però tolto i sassolini dalla scarpa, visti i tre gol rifilati al Milan nel derby e il terzo posto ormai riconquistato. Il periodo nero forse è finito alle spalle, a prescindere dal caso Icardi. L'assente ingiustificato, al quale Spalletti non ha negato una frecciatina nel post-gara. "Stasera serve dire bravo a Martinez per il rigore, abbiamo trovato l’attaccante che può rimetterci a posto le cose", il commento del tecnico a chi gli ha chiesto dell'ex capitano. L'Inter respira e sorride, almeno per una notte. Con Lautaro sempre più leader dell'attacco e già designato 'nuovo Maurito'.