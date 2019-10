© foto di PhotoViews

Due anni di contratto ancora con l'Inter e il Milan che bussa alla porta. È questa la situazione che vive Luciano Spalletti in questi primi giorni di ottobre. Il tecnico toscano è pronto ad accettare la corte del Diavolo ma prima deve trovare un accordo per liberarsi dal Biscione nerazzurro.

La richiesta - Al momento, come riporta il Corriere dello Sport, la richiesta di Spalletti per risolvere il contratto è una buonuscita che copra lo stipendio pattuito con la proprietà cinese fino al prossimo giugno. Una cifra che si aggira attorno ai 4 milioni di euro, visto che i primi mesi della stagione in corso sono già stati corrisposti all'allenatore. La dirigenza nerazzurra però finora a mostrato molta rigidità nei confronti di questa ipotesi, anche se togliere dal bilancio almeno un anno di contratto (quello per la stagione 2020/2021) sarebbe comunque un gran risparmio.

La chiave di volta - La soluzione, come sempre, potrebbe trovarsi a metà strada, con l'Inter che verserebbe come buonuscita a Spalletti gli stipendi fino al termine del 2019, quindi altri tre mesi. A quel punto la decisione spetterebbe solo all'allenatore.