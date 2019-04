Spalletti e il futuro: quasi 30 milioni di dubbi per l'Inter

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trenta milioni di dubbi. Ventotto, per la precisione, che è la cifra lorda che l'Inter deve, contando il restante del contratto suo e dello staff, a Luciano Spalletti. Per questo i dubbi sul futuro del tecnico di Certaldo non mancano, per questo la conditio sine qua non della Champions League pare ora quella più importante per determinarne il domani. Chiaro, in mezzo ci sono anche i sogni di Giuseppe Marotta, Antonio Conte e Massimiliano Allegri su tutti. Però è chiaro che un club in uscita dal tunnel del fair play finanziario voglia e debba guardare anche ai conti. Che non possono esimersi dalla valutazione anche dell'esborso di un doppio allenatore, qualora Spalletti decidesse di restare al palo, in attesa, in caso di separazione dall'Inter. Intanto, radiomercato non s'accende sul suo domani. Ancora. In Italia è soprattutto una questione di costi, poi di progetti e di obiettivi, in Serie A hanno altri nomi sul taccuino piuttosto che Spalletti. E all'estero? Ancora tutto tace, anche se qualcosa inizia a filtrare: Inghilterra, Spagna, Russia, Cina. L'allenatore di Certaldo sarebbe nelle idee di molti, ma nulla è ancora deciso. L'Inter, in fondo, è in corsa per la Champions. Conte non ha sciolto le riserve, Allegri sì ma deve ancora incontrare Agnelli per il nero su bianco definitivo. E i milioni di dubbi restano.