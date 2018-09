Spalletti e il libro di Totti: "Risponderò solo dopo averlo letto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A margine della conferenza stampa, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha risposto alle domande di Sky Sport 24: "È una settimana importantissima, che potrebbe rimetterci in carreggiata. Per il momento abbiamo perso di vista le squadre che sono lì davanti. Dobbiamo ancora fare una serie di risultati importanti che ci avvicini".

Che risultato si augura da Juventus-Napoli?

"Non vado a gufare gli altri. Devo lavorare bene per la mia squadra, abbiamo una possibilità importante per risolvere la necessità di colmare i nostri sogni. Non potranno vincere entrambe, o su una o sull'altra vincendo guadagneremmo qualcosina".

Ci sarà del turnover? Lautaro titolare?

"Non parlerei di turnover: giocherà qualcun altro, ma non sono delle riserve. Bisogna recuperare, poi noi a livello europeo abbiamo dei reparti abbastanza corti".

Capitolo Totti: le rimane un po' di amarezza?

"Voglio leggere tutto il libro. Ho appena finito di leggere quello di Zanetti e ci ho messo tre mesi. Ora leggerò quello di Totti, non vado a commentare gli estratti. Poi ora i nostri tifosi vogliono sentire parlare di Inter, vogliono vedere una reazione forte, di quelli col ghigno per recuperare quanto abbiamo perso. C'è poco spazio per parlare di altro. È chiaro che lo farò dopo averlo letto. Sono convinto che al di là di qualche parolaccia ci siano dei contenuti che possono leggere anche i bambini".