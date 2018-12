© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presente in conferenza alla vigilia della gara contro il Chievo, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha risposto a chi gli ha chiesto del mercato di gennaio. "Se ho fatto richieste? Abbiamo un contatto diretto con la società, ma si occupano loro di mercato. La rosa ha qualità e non sarà facile intervenire. Se ci sono occasioni di prendere qualcuno, saremo in condizione di fare qualcosa. Mi sembra però che la squadra sia al completo", le sue parole.