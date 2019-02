© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Nel corso della conferenza stampa odierna , l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti s'è soffermato anche sul suo futuro e ha così commentato la sua situazione: "Io a inizio anno non chiedevo niente, l'Inter mi ha chiamato per firmare per tre anni. Non so però quali siano i piani e le soluzioni per il futuro", ha detto Spalletti che poi a Sky ha aggiunto: "Le somme si tireranno a fine stagione".