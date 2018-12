Spalletti e le conferme da trovare: nuove idee e occhio al mercato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Verona per lasciarsi alle spalle il peggio. La missione dell’Inter per il turno pre natalizio è segnata, e racconta di una necessità di approfittare del turno potenzialmente favorevole per continuare la propria marcia senza mettere in discussione le certezze che si stanno faticosamente cercando di preservare dalle scorie dell’eliminazione dalla Champions League. Le prime scelte di Spalletti contro l’Udinese hanno lasciato intendere una volontà definita di cambiare marcia, disfandosi dei pesi che rallentavano la corsa e provando a puntare su chi ha la leggerezza per poter aumentare il passo. La gara del Bentegodi rappresenta una riprova doppia: dapprima per dare conferma di avere recepito le critiche costruttive seguite al flop con il Psv, magari dando spazio a Keita e Lautaro; e poi per una prestazione convincente da parte di chiunque venga effettivamente chiamato in causa dalle scelte dell’allenatore. Una squadra che punta al massimo non può più permettersi di modulare velocità ed aspettative a seconda degli interpreti che impiega. Il mercato servirà anche a questo, e chi con le parole e con i fatti non dimostra l’appartenenza al progetto, potrebbe vedere dirottato altrove il proprio destino.