Spalletti è senza attaccanti: la Lazio sbanca Milano ed è quinta

Basta un gol di Milinkovic-Savic, alla Lazio, per avere la meglio dell'Inter. Biancocelesti che salgono a quota 48, con l'Atalanta, a meno tre dal Milan ma con una partita in meno

LE FORMAZIONI - Luciano Spalletti stupisce anche la domenica, dopo la mancata convocazione di Icardi, inserendo Borja Valero al posto di Gagliardini, ottimo nel derby vinto contro il Milan ma considerato non degno di riconferma. Keita è il centravanti d'obbligo, con Politano e Perisic ai suoi lati. Al posto di De Vrij, in difesa, c'è Miranda. La Lazio invece opta per Romulo al posto di Marusic, lasciando in panchina anche Parolo.

PIOVONO OCCASIONI - Bastano 70 secondi per il primo brivido, con Strakosha in versione Jack Frusciante, uscendo dalla porta in maniera abbastanza avventurosa. L'intervento poco ortodosso rischia di favorire Perisic che, però, si incarta nel momento di tirare la steccata vincente. Il ritmo è alto sin da subito, Immobile prova dalla distanza - in maniera semi disperata - poi Keita taglia in due l'area salvo farsi rimontare da dietro. L'onda dello sprint continua con Perisic, che in contropiede impegna Strakosha in un intervento scomposto. Keita, ispiratissimo, trova Vecino al limite, Bastos la devia quel che basta per mandarla in angolo. Il corner successivo premia Skriniar che, su ribattuta del portiere laziale e con la porta spalancata, manda alto.

PASSA LA LAZIO - Quattro più tardi c'è il primo snodo fondamentale del match: Romulo fugge sulla destra, centra per Luis Alberto appostato sull'altra fascia, sguardo in mezzo dove Milinkovic-Savic sfrutta l'Alley Oop cestistico dello spagnolo: è lo 0-1. Keita prova a riequilibrare il match, ma è Handanovic a dover uscire alla disperata, mano più piede, ancora su Milinkovic-Savic. Al ventiseiesimo esce Correa, dentro Caicedo, per una Lazio che non abbassa il baricentro nonostante l'iniziale vantaggio. Ad alzarlo è però l'Inter, che si produce in uno sforzo notevole per cercare il pari, invano.

PORTIERI PROTAGONISTI - Sul finire un'occasione per parte: è ancora Handanovic a togliere le castagne dal fuoco, sfruttando il senso della posizione sulla craniata di Bastos, fortissima e da pochi metri. Poi è Strakosha, sempre con uno stile rivedibile, a dire di no alla fucilata di Keita da posizione defilata. Al secondo di recupero è Luis Alberto a provarci, ma la sua conclusione finisce preda dei guantoni dell'estremo difensore nerazzurro.

RITMI SEMPRE ALTISSIMI - Il secondo tempo si apre con un altro intervento di Strakosha non proprio pulitissimo, sul fendente di Perisic. Poi Politano, con il sinistro, manda alto su suggerimento di Keita, mentre Vecino prova a bissare il colpo di testa della passata stagione, ma il cross è troppo morbido. Così, mentre l'Inter prova a scardinare la cassaforte Lazio, Caicedo si gioca un uno contro uno su Skriniar - non impeccabile questa sera - e, dopo averlo saltato, prova lo scavetto. Handanovic in versione polpo prende anche questa.

SQUADRE LUNGHISSIME - Schemi che saltano intorno all'ora di gioco, con le due formazioni che lasciano ampi spazi anche per i contropiedi. Immobile in questo gioco è maestro, mentre l'Inter appare sempre spuntata, quasi come gli mancasse il centravanti. Tra Icardi e Lautaro Martinez, in tribuna, ci sarebbe un'enciclopedia da scrivere. Come sul tentativo di Keita che si sposta quattro volte il pallone e poi calcia di destro, incrociando le gambe del difensore. Un piccolo brivido arriva da Politano, che manda lievemente alto dal limite con il sinistro. Con il passare dei minuti sembra quasi un assedio, ma non arrivano grosse conclusioni dalle parti di Strakosha.

TUTTO PER TUTTO - Spalletti inserisce Nainggolan al posto di Borja Valero, poi Candreva per D'Ambrosio, con l'idea di avanzare sulla fascia destra. Keita esce e Vecino gioca da centravanti, Bastos con un colpo di testa rischia la coltellata alla Bruto su Giulio Cesare. Poi sono cross, dove Strakosha esce sempre in maniera perfetta, il cronometro non si ferma mai e sancisce la sconfitta nerazzurra, aprendo a qualche giorno di fuoco.

INTER-LAZIO 0-1

Marcatori: Milinkovic-Savic 12'.

Inter (4-2-3-1)

Handanovic; D'Ambrosio (dal 79' Candreva), Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero (dal 79' Nainggolan), Perisic; Keita (dall'84 Joao Mario).

Lazio (3-5-2)

Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic-Savic, Leiva (dall'86' Durmisi), Luis Alberto (dal 67' Parolo), Lulic; Correa (dal 27' Caicedo), Immobile.