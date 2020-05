Spalletti, futuro alla sua Fiorentina? "Con Iachini è già in ottime mani"

Chiacchierata a Sky Sport 24 per Luciano Spalletti, l'ex tecnico dell'Inter ha parlato anche di una possibile chiamata da parte della Fiorentina. “Non conta il bel progetto o la possibilità di spendere 200 milioni in un mercato. Io ritorno ad allenare perché mi piace questo lavoro, non vedo l’ora di farlo il prima possibile. Gli allenatori con quello che hanno fatto devono essere pronti ad allenare anche sei mesi, non è che ci deve essere per forza un progetto. Bisogna allenare quello che si ha a disposizione. Io penso che la Fiorentina sia in buonissime mani, Iachini ha fatto vedere di avere le carte in regola per fare anche campionati di alta classifica. Io lo dico da simpatizzante della Fiorentina e da simpatizzante di Iachini”.