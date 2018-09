Spalletti-Gervinho: da rimpianto romanista a minaccia nerazzurra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da rimpianto, notevole, ai tempi di Roma, a minaccia concreta ora che Luciano Spalletti allena l'Inter: oggi la sfida al Parma potrebbe essere risolta da un guizzo, la specialità di Gervinho, attaccante ducale su cui D'Aversa punta enormemente per mettere in crisi la retroguardia nerazzurra, esattamente come fatto due settimane fa con la Juventus. A Roma la sua coabitazione con Spalletti duro appena dodici giorni, poi l'ivoriano decise di seguire l'esempio del suo mentore Rudi Garcia e lasciare, per sposare il ricco progetto dell'Hebei Fortune. Il tecnico toscano aveva sostituto il francese da poco più di una settimana.