Spalletti ha ragione. Il Barça difficilmente farà sconti a Pochettino

Fonte: dall'inviato a Wembley, Londra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo Luciano Spalletti, l’Inter è ancora padrona del proprio destino in Champions League. E probabilmente è davvero così, anche se la classifica e la differenza reti negli scontri diretti col Tottenham dice altro. Perché l’Inter si giocherà il passaggio agli ottavi proprio contro la squadra che questa sera l’ha battuta e inevitabilmente gli occhi dei tifosi saranno puntati anche sul Camp Nou. Lì infatti il Tottenham affronterà un Barcellona con la pancia piena ed il primo posto già in cassaforte. Immaginare un Valverde schierare la formazione migliore è esercizio difficile, ma leggendo la panchina blaugrana ci si sente comunque più tranquilli. Il tutto, chiaramente, deve necessariamente essere legato al successo nerazzurro contro il PSV. Senza quello, ogni discorso resterebbe fine a se stesso. Fra due settimane tutto sarà più chiaro, ma la sensazione è che Spalletti abbia pienamente ragione. Un club come il Barcellona non fa sconti e non regala niente, a maggior ragione contro il nemico di sponda Espanyol Mauricio Pochettino.