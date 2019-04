Spalletti: "Ho visto Icardi dentro la squadra. Obiettivo a portata di mano"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha commentato il pari con la Juventus: "Non siamo riusciti a pressarli nel 2° tempo, loro hanno preso campo e con la loro qualità ci hanno creato dei problemi. Abbiamo fatto girare molto bene la palla ed è quello che dobbiamo fare, le due squadre quando si abbassano a fare schermo davanti, in quel traffico lì, per noi diventa più difficile, per gli avversari più facile, quando abbiamo preso gol sembrava tutto imbrattato di giocatori nerazzurri ma Ronaldo ha fatto gol. Icardi? Ha fatto un grande intervento Szczesny, ha fatto la gara che doveva fare e l'ho visto molto dentro la squadra. Obiettivo? Era a portata di mano anche all'inizio ma bisogna fare risultati anche contro squadre che era difficile andarci a giocare".