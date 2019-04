Spalletti torna sui social: "Allenamento da professionisti veri"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti torna a pubblicare sui social a distanza di quasi tre mesi e lo fa per incitare la sua squadra in vista del finale di stagione. Questo il commento del tecnico dell'Inter a una foto che ritrae una fase della seduta odierna: "Anche oggi allenamento da professionisti veri, sapendo che non sono le partite della prossima stagione a darci nuovamente un posto in Champions League. Bravi ragazzi e sempre Forza Inter! "