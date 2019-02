© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Icardi non ha voluto seguire la squadra nella trasferta di Vienna nonostante fosse stato convocato. La dichiarazione, davvero clamorosa, è di Luciano Spalletti a Sky Sport: "Domani sarà una partita importantissima, avremo tempo di chiarire la posizione di Icardi. È stata una decisione difficile, dolorosa, assolutamente condivisa da tutte le componenti e presa per il bene dell'Inter e della squadra. La mancata convocazione? È stato lui a non voler venire con la squadra, era convocato. Gli è dispiaciuto, ci è rimasto male ma anche per noi è stato difficile prendere questa decisione e andargliela a comunicare. Ci sono situazioni da mettere a posto e l'ho detto dopo Parma, quello che è successo lo conferma. Se c'è qualcuno che pensa ad altro che al risultato di domani sera, ha sbagliato posto dove trovarsi. La decisione è stata presa al momento opportuno, anche ragionata bene seppur molto sofferta. Le cose che gli girano intorno disturbano lui e la squadra di cui era capitano. Dobbiamo mettere tutte le attenzioni sulla partita".