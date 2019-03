Spalletti: "Icardi? Nessuno può gestire la cosa meglio di Marotta"

© foto di PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa della situazione legata a Mauro Icardi: "Non sono molto aggiornato sugli ultimi sviluppi, ma chi meglio del direttore Marotta può portare avanti questa situazione. Ha esperienza e professionalità abbastanza per tutelare tutte le componenti. Io devo solo creare attenzioni sul tempo a disposizione. Va usato nel miglior modo possibile, serve mettere in campo il valore che il club merita".