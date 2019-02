Spalletti: "Icardi? Scelta dura per entrambi. Reagirà professionalmente"

Come affronterà Luciano Spalletti Mauro Icardi nella giornata di domani? Il tecnico nerazzurro, in conferenza stampa post partita, ha provato a spiegare la questione: “Farò come sempre, lo saluterò. Poi se ci sarà da parlare individualmente con qualcuno lo farò e vedrò cosa verrà fuori. Penso che lui (Icardi) reagirà nello stesso modo professionale di sempre, le stesse difficoltà che abbiamo avuto noi nel farglielo presente le avrà avute lui nel riceverle certe notizie”.