Spalletti: "Icardi trattato come Totti? Io cerco di fare il bene dell'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi trattato come Francesco Totti? Luciano Spalletti ha risposto in conferenza stampa a chi paragona la situazione vissuta dall'attaccante argentino con quella dello storico capitano della Roma nella sua ultima stagione da calciatore: "Io non tratto nessuno. In una società ci sono dei ruoli, io adopero secondo le mie possibilità e i miei limiti, cercando di fare sempre il bene dell'Inter. E poi, non sarà mica dal suo profilo social che sono partite certe voci..."