Spalletti: "Icardi un rapace d'area. Lautaro più bravo a pulire i palloni"

Durante la conferenza stampa post Rapid Vienna il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato delle differenze tecniche fra Lautaro Martinez e Mauro Icardi: “Un centravanti lo avevamo comunque, con Lautaro. Dentro l'area Mauro è un rapace, uno che si avventa sulla preda qualsiasi essa sia. Ma con la palla giocata addosso ha caratteristiche diverse e forse Lautaro lo fa meglio. Sono due ottimi calciatori che dentro il gioco di squadra possono esaltarsi per diventare fortissimi. Lautaro è un giocatore che sa fare un po' tutto, vediamo se riuscirà a diventare così forte dentro l'area come Mauro. Nel venire incontro e nel pulire palloni comunque è bravissimo, così come nell'uno contro uno. E' un calciatore forte”.