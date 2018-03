Spalletti il demotivatore: l'Inter e la qualità che manca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ci manca qualità". Parola di Luciano Spalletti, l'11 marzo. Reduce dal pareggio interno contro il Napoli, in teoria un risultato neanche da buttare, il tecnico toscano ha buttato la squadra, verrebbe da dire. Non è certo un mistero che Spalletti non fosse soddisfatto della costruzione della rosa: in estate, sia pure sottovoce e a microfoni spenti, erano stati lui e Sabatini a parlare di profili alla Nainggolan, che poi non sono arrivati.

Dall'insoddisfazione alla critica aperta, il passo fatto ieri è però sembrato fin troppo corto. In fin dei conti, in un momento complicato, i nerazzurri hanno fermato una squadra lanciata verso il sogno scudetto. Non tutti hanno frenato la corsa del Napoli. Non basta, però, a Spalletti, che per spiegare il gap con i partenopei finisce per gettare la croce addosso ai giocatori.

Il Napoli, non lo dice la partita di ieri ma un intero campionato, è superiore all'Inter nel complesso. La domanda è un'altra: ha senso, per Spalletti, evidenziarlo a partita appena conclusa? Dopo aver sognato lo scudetto nella prima parte di campionato, i nerazzurri devono sudare per conquistare l'accesso alla prossima Champions League. È anche il viatico per migliorare in futuro la qualità della squadra. Non è detto che convincere i suoi componenti di non averne sia la strada giusta.