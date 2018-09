© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Parma, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato così degli avversari: "Affronteremo un Parma che non ha molti calciatori che hanno giocato in A in passato, ma sono stati presi elementi importanti: Inglese, Bruno Alves che conosco e che è un calciatore eccezionale, sono capaci di colmare le lacune. Lo faranno e ne sono certo. Poi Gervinho quando riparte è pericoloso e va tenuto d'occhio. Servirà equilibrio perfetto in ogni azione per non prendere ripartenze. Mi aspetto da loro un approccio di attesa e contropiede a grande velocità. Per questo dovremo essere bravi a comandare la gara e a non perdere palla, altrimenti avranno vita facile. Se non teniamo il pallone tra i piedi, gli avversari trovano spazi per fare male con il pallone che gira veloce".