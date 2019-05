© foto di Insidefoto/Image Sport

"Stasera il saluto? Questo io non lo so. E' chiaro che rimarrei sorpreso se mi venissero a dire qualcosa di diverso". Parole e pensieri di Luciano Spalletti, che ai microfoni di 'Sky' ha così risposto alla domanda sul suo addio. "Alla Juventus - prosegue - hanno messo in discussione Allegri dopo la partita con l'Ajax, ma Agnelli subito dopo il match è andato in sala stampa per confermarlo. Secondo me c'è da imparare da quel comportamento lì".

