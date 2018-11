Spalletti: "Joao Mario in campo? Uno come lui mette pochi dubbi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato anche di Joao Mario nel corso della conferenza stampa odierna. "Conta la testa del giocatore. Uno come lui che dopo non aver toccato mai il campo, si va a chiamarlo in causa e lui ti mette a disposizione le qualità che cerchi, lavorando in modo corretto sul piano psicofisico ti mette pochi dubbi".