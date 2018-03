Spalletti: "La Champions il mio regalo all'Inter, la squadra mi stia vicina"

Ai microfoni di Premium Sport, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato così del big match di stasera col Napoli: "Il regalo che vorrei è vedere la squadra che mi sta vicina nella parte finale del campionato. Champions come regalo all'Inter? Quella è la cosa fondamentale, che mi ha stimolato a venire qui. Scudetto? Secondo me la Juve è la più forte come uomini. Il Napoli però è riuscito a sopperire con la sua idea di calcio, non si devono cercare all'estero situazioni per ricostruire il calcio italiano se qui abbiamo l'esempio degli azzurri. Icardi? Avere giocatori di forte personalità e autostima come lui sarà sicuramente un aiuto".