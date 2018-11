Spalletti: "Lautaro nei miei pensieri. Se gioca è perché è stato scelto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lautaro Martinez contro il Genoa? Luciano Spalletti risponde così nella conferenza stampa odierna. "Ricordiamoci non solo delle buone partite, ma anche di quelle con Parma e Sassuolo, giocate bene ma terminate con zero punti. La somma delle esperienze da il risultato sulle nostre prospettive future. Va fatta un'analisi profonda per poter diventare padroni del futuro. I calciatori mi hanno fatto vedere di aver imparato alcune lezioni vissute in precedenza, ma bisogna sempre ricordare tutto. Per avere la quasi certezza di vincere, bisogna mettere in campo tutto quello che hai a disposizione. Lì parte il merito, ma va messo in pratica. Lautaro poi è nei miei pensieri, ha caratteristiche di livello e in queste gare può darci una mano importante con i tanti impegni. Non vuole dire far respirare l'altro quando lo si chiama in causa, ma averlo scelto per andare in campo da titolare"