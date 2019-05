Spalletti: "Montella a Firenze? Scelta importante, ma riuscirà a fare bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Lady Radio in occasione della cena di presentazione del 13° Memorial Riccardo Neri & Alessio Ferramosca (a Gambassi Terme). Tra le altre cose, l'allenatore ha avuto modo di parlare anche del ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina: "Io non me l'aspettavo, nel senso che per me Montella ha fatto una scelta importante, una scelta che è stata sicuramente difficile. Il fatto che si sia rimesso poi in discussione tornando alla Fiorentina è un segnale ben preciso: lui alla Fiorentina ci tiene, vuol far bene; questo passo importante lo mette in condizione di non poter far diversamente se non benissimo. Io spero che i fiorentini gli diano una mano perché Montella oltre a conoscerlo come persona e come calciatore, lo conosco molto bene anche come tecnico: ci ho giocato contro e mi ha sempre creato dei problemi, mi è sempre piaciuto il modo in cui giocavano le sue squadre. Montella è uno di quelli che sa come si allena. Quando nel calcio succede che la situazione prende una determinata piega non è mai facile, però se si lasciano tranquilli il mister e la squadra, che ha buoni giocatori, Montella riuscirà poi a dare il verso giusto al tutto".