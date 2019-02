© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dello spauracchio Muriel: "Avversari con quella velocità sono difficili da affrontare, bisognerà essere bravi come gruppo. Se lasci Muriel in uno contro uno con spazi larghi è impossibile da fermare perché ha lo sprint, l'elasticità muscolare, la forza nella corsa. Dovremo sempre avere un atteggiamento collaborativo di squadra. Siamo in condizione di giocarci la partita alla pari e senza timori anche in trasferta con la Fiorentina".