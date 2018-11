Spalletti: "Nainggolan? Difficile impiegarlo senza condizioni particolari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Luciano Spalletti ha parlato anche delle condizioni di Radja Nainggolan. "Radja sta facendo vedere il suo pezzo forte, cioè essere tignoso in allenamento, dando quel qualcosa di più, sopportando il dolore. Ancora una volta sottolineo la qualità di primo livello dello staff del dott. Volpi. Difficile usarlo se non ci sono condizioni particolari, però la mezz'ora può farla anche domani sera. Non si fa comunque il discorso legato al calciatore singolo. Non si può dire al resto della squadra che quel giocatore è fondamentale. E' un'impostazione differente. Ho un gruppo forte e faccio giocare quelli che ritengo pronti. Al posto di Joao Mario, a Roma, avrei potuto sceglierne altri tre, ma ho chiamato lui. Nainggolan è forte, ma ce ne sono anche altri forti come lui".