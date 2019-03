Spalletti: "Nainggolan difficilmente recupererà per il derby"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Radja Nainggolan non ci sarà contro la SPAL e probabilmente non riuscirà a recuperare per la sfida contro il Milan. A dichiararlo è Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Ci aveva in passato abituato a recuperi sensazionali. Sarà difficile vederlo in campo per il derby, quindi la differenza la farà il day-by-day. Al momento non possiamo dire niente"